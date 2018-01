Scafati, ladri fanno razzia in una scuola: rubate anche chitarre per gli studenti

Ladri in azione nelle aule dell'istituto comprensivo Falco di corso Trieste. Ignoti hanno rubato computer, proiettori e delle chitarre elettriche utilizzate dagli studenti per i corsi di musica. Il bottino ammonta a circa 20mila euro. Il furto è avvenuto qualche giorno fa, ma solo nella giornata di ieri è stato scoperto dal personale docente che ha sporto denuncia presso la locale tenenza dei carabinieri di Scafati. Non è il primo caso di furto nelle scuole del territorio: si ricorda a riguardo i colpi messi a segno, di recente, nella zona periferica di Mariconda