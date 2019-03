Clochard dorme all'interno del passaggio a livello a Scafati

Pare dorma spesso nei pressi dei binari e all'interno del passaggio a livello. Con i treni che transitano, anche a grande velocità, a solo pochi metri. Accade alla stazione della Circumvesuviana di San Pietro, a Scafati, per la presenza di un clochard che da qualche giorno si è adagiato nei pressi della strada ferrata, a suo rischio e pericolo. A segnalare la sua presenza sono stati i dipendenti dell’Eav, preoccupati per le sue sorti. Nella giornata di ieri sono intervenuti i carabinieri, che hanno allontanato e segnalato la vicenda ai servizi sociali. Ma pare che nonostate sia stato allontanato più volte, l'uomo sia sempre ritornato li, a San Pietro, per dormire.