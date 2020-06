Nuovo caso di Coronavirus a Scafati, asintomatico in isolamento domiciliare

Un nuovo contagio al Covid-19 a Scafati. Lo ha annunciato il sindaco Cristoforo Salvati, attraverso la sua pagina Facebook. Il numero dei contagi nel comune dell'Agro, tra i più colpiti da inizio pandemia, sale a due. Si tratta di un asintomatico che è già in insolamento domiciliare. Sono 68 i casi totali registrati dall'inizio di marzo, a Scafati. Sessantuno i guariti e cinque i decessi.

"Cari Concittadini oggi c’è un nuovo caso a Scafati che porta a 2 i contagiati nella nostra città. Non c’è motivo di allarmarsi e di preoccuparsi. Anche il soggetto in questione è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Dobbiamo continuare a stare attenti anche se il virus si è indebolito, come confermano anche gli esperti. Il Coronavirus è ancora tra noi e per questo dobbiamo mantenere alta la guardia, continuando a rispettare le regole del distanziamento sociale, ad utilizzare la mascherina e a lavarci spesso le mani. Bastano pochi accorgimenti per evitare di correre rischi, per far si che il virus resti lontano da noi.

Andiamo avanti senza timori".