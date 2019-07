Visite senza avere titolo, denunciato scafatese per esercizio abusivo della professione

Esercizio abusivo della professione, scattano due denunce. Anche per un salernitano. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Agerola e da quelli del Nas di Napoli, a seguito di un controllo in uno studio odontoiatrico. I militari, dopo una rapida indagine, hanno scoperto che le prestazioni nello studio venivano effettuate da un odontotecnico, in assenza dell'odontoiatra. La circostanza è emersa dalle testimonianze di alcuni pazienti, che avrebbero riferito che quando il titolare dello studio era assente, era un collabatore - secondo indagini sprovvisto di titolo - ad eseguire le varie operazioni. E con il consenso del primo. Ragion per cui, i carabinieri hanno denunciato per esercizio abusivo di professione sanitaria due persone. La prima, un 46enne di Scafati e poi un 42enne di Agerola