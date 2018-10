Dirottava finanziamenti statali alla sua associazione sportiva: denunciato dirigente scolastico

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente nei confronti del direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto Tecnico Statale “Pacinotti” di Scafati.

Le indagini

I finanzieri di Scafati hanno accertato che il dirigente scolastico era riuscito ad appropriarsi indebitamente di oltre 13 mila euro grazie ad una serie di artifizi contabili. Egli, infatti, dovendo restituire al Ministero del Tesoro alcune somme di denaro per dei progetti scolastici non adeguatamente rendicontati, aveva falsamente predisposto un mandato di pagamento per 10mila euro formalmente intestato al Dicastero, il quale tuttavia riportava il codice Iban dell’associazione sportiva dilettantistica nella quale egli stesso ricopriva la carica di presidente.

Inoltre, analizzando le operazioni di gestione contabile e amministrativa, i finanzieri hanno accertato ulteriori ammanchi dalle casse dell’istituto scolastico. Il dirigente scolastico, infatti, attraverso la predisposizione di falsi mandati di pagamento, aveva attestato la liquidazione di pagamenti ad alcuni fornitori dell’istituto, in realtà mai avvenuti; quelle somme erano state, invece, accreditate sul conto corrente della donna a lui legata affettivamente. Per questo entrambi sono stati denunciati per il reato di truffa ai danni dello Stato. Al dirigente, inoltre, è stata applicata la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per la durata di 4 mesi.