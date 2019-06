Somministrava diete "sprovvisto" del titolo, indagato professionista scafatese

E’ indagato per esercizio arbitrario della professione un giovane di Scafati, accusato dalla procura di Nocera Inferiore di aver promosso e somministrato piani e diete alimentari ad alcune persone, ma senza essere stato in possesso di alcun titolo abilitativo. Le indagini sarebbero partite dalla segnalazione dell'ordine professionale, sulla posizione lavorativa dell'indagato. La procura avrebbe poi ascoltato alcune persone che si sarebbero rivolte proprio a quello studio, nel quale tuttavia non avrebbe lavorato solo il ragazzo, ma anche ulteriori professionisti. Con l'indagine chiusa, l'indagato potrà chiarire la sua posizione, attraverso memorie difensive o richieste di interrogatorio da inoltrare al sostituto procuratore titolare dell’indagine.