Scafati, viola l'obbligo di dimora e fugge: arrestato dalla Finanza

Aveva violato l'obbligo di dimora ed è stato arrestato dopo un inseguimento con la Guardia di Finanza. Lui è F.S. , 34 anni, con precedenti per spaccio di droga. L'uomo era tornato a Scafati, dove non poteva risiedere a seguito di una decisione del tribunale di Nocera Inferiore, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il 34enne non si era fermato ad un alt delle fiamme gialle, ferme ad un posto di blocco. Da lì l'inseguimento per le strade della città, fino all'arresto. Lo scorso aprile, l'uomo dopo aver scontato due condanne per droga, era stato arrestato per le medesime accuse. Stava spacciando cocaina in via Luigi Cavallaro. Ad insospettire i carabinieri fu il classico via vai di persone nei pressi di una singola abitazione, il suo domicilio.