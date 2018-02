Scafati, dirigente scolastico condannato per truffa

Ha patteggiato 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, con l'accusa di truffa plurima un ex direttore degli affari generali dell'istituto scolastico Pacinotti di Scafati. L'imputato, P.V. di 62 anni, svolgeva il ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Secondo le accuse, avrebbe indotto in errore la dirigente scolastica conseguendo profitti ingiusti per 594 euro e 9929 euro. Secondo le indagini condotte dal sostituto procuratore Roberto Lenza, l'uomo predispose un progetto per il rilascio della patente europea, con un doppio mandato di pagamento a suo favore, dove appose la firma digitale del dirigente scolastico. I soldi furono accreditati sul conto di una società sportiva di cui era presidente.

Le indagini furono condotte dalla Guardia di Finanza di Scafati, che ricostruirono i conti dell'uomo e l'ammanco di fondi destinati - apparentemente - al ministero del Tesoro. La sentenza è a firma del Gup, Luigi Levita, dopo il parere positivo fornito anche dal pubblico ministero.