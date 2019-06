Scafati, aspetta il compagno in strada e gli distrugge la macchina

Momenti di tensione, questa mattina, a Scafati, dove una donna ha aggredito il compagno perché sarebbe stanca dei suoi presunti tradimenti.

Il fatto

L'episodio si è verificato in via Cesare Battisti, dove la donna, che era in compagnia di un'amica e della figlia, ha atteso che il fidanzato arrivasse a bordo della sua automobile (Smart). A quel punto lo avrebbe obbligato a scendere della vettura e poi avrebbe inveito contro di lui colpendolo più volte al viso davanti agli occhi increduli degli altri automobilisti. Non solo. Ma, in pochi secondi, gli ha distrutto anche il parabrezza della vettura utilizzando un oggetto di ferro. A scatenare la sua rabbia sarebbe stato un presunto tradimento da parte dell'uomo. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e i carabinieri che hanno placato gli animi e ricostruito l’accaduto. Intanto l’uomo è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118.