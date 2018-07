Scafati, sale sull'altare e inveisce contro il prete: fermata una donna

Un singolare episodio si è verificato, ieri, durante le celebrazioni della festa patronale a Scafati.

Il fatto

Durante la cerimonia, officiata dal parroco don Giovanni Ruggi dinanzi alla chiesa "Santa Maria delle Vergini" situata in Piazza Vittorio Veneto, una donna di 40 anni, proveniente dalla provincia di Napoli, si è fatta largo tra la gente. Poi è salita sull’altare, si è stesa per terra dicendo di voler morire come Gesù. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo i carabinieri, che sono riusciti a bloccarla. Successivamente, un’ambulanza del 118 l’ha trasportata in ospedale. Inevitabilmente è partita la corso al Lotto in città.