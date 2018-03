Scafati, donna pugnala il marito al volto con le forbici

Momenti di tensione, ieri sera, a Scafati, dove una lite familiare furibonda, scoppiata sembra per motivi di gelosia, stava per sfociare in tragedia.

Il fatto

Una donna, intorno alle 21.30, ha impugnato un paio di forbici ed ha colpito il marito senza esitazione nel corso di un litigio. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove i medici gli hanno riscontrato diverse ferite al volto. Ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine.