Scafati, avviati i lavori per il dragaggio del canale Bottario: scontro Cascone-Paolino

Sono iniziati, questa mattina, i lavori di dragaggio del canale Bottario, situato in via Diaz a Scafati, per il quale, insieme all’intervento programmato per il canale Casadodici, è stato stanziato 1 milione di euro di fondi regionali.

La polemica

Ma sui tempi dei lavori divampa lo scontro politico. Presente all’avvio del cantiere il consigliere regionale Luca Cascone (De Luca Presidente): “Risale al 1991 l'ultimo intervento di manutenzione straordinaria e rimozione dei rifiuti dei canali Bottaro e Casadodici. Dopo circa 30 anni – spiega - si riparte dal dragaggio, il primo dei quattro interventi programmati dalla Giunta De Luca per un totale di 400 milioni di euro per ridurre i diffusi fenomeni di allagamento nel bacino del fiume Sarno”. Critiche arriva dal consigliere regionale Monica Paolino (Forza Italia) che si pronuncia anche sulla possibile presenza di De Luca: “Si apre ufficialmente la sfilata per le regionali 2020. Il governatore arriva a Scafati per inaugurare i lavori di dragaggio del canale Bottaro. Questo, a pochi mesi dalla fine del suo mandato e dopo l'impegno del governo Caldoro e dell'assessore Cosenza, che per quest'opera riuscirono ad impegnare ben 5 milioni di euro! Un po' come trovarsi davanti ad una torta già pronta, aggiungerci la ciliegina e dire: "L'ho fatta io!". A questo punto, passerella per passerella, prima della fine del suo mandato, aspettiamo l'apertura del Pronto Soccorso a Scafati, come promesso prima delle Politiche. Cambia il tema, ma non cambia la musica”.

