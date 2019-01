Girava in strada con 20 grammi di cocaina, patteggia pena di due anni

Ha patteggiato 2 anni di reclusione il paganese E.D. , di 57 anni, accusato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato fermato lo scorso 19 dicembre con venti grammi di cocaina dai carabinieri, sotto copertura, impegnati in una operazione antidroga nella zona di Scafati. Il cinquantasettenne era stato fermato per un controllo dopo essere stato seguito, poi trovato in possesso del pacchetto di stupefacente. Non si riuscì a scoprire chi fosse il destinatario di quello stupefacente, ma l’ipotesi lascia pensare ad una persona a sua volta inserito nella filiera dello smercio, un altro pusher che attendeva la merce dopo l’ordinazione.