Scafati, un chilo di droga nel retrobottega: arrestato commerciante

Commerciante finisce in manette per droga: nel retrobottega del suo negozio in via Vetrai aveva un chilo di marijuana. Lo stupefacente, nascosto nei contenitori di cellophane utilizzati per la conservazione di generi alimentari, è stato sequestrato dai carabinieri.

Il blitz

L'arresto è avvenuto sabato mattina, durante un controllo antidroga all'interno del centro storico. La droga era nascosta nel retrobottega, divisa in sei panetti, ciascuno del peso di circa trecento grammi. Poi in altre due buste. Nello stesso locale, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e il materiale occorrente per confezionare la droga. L'uomo è finito in carcere. Il giorno prima, la polizia avevano arrestato G.F. , 49enne scafatese, in possesso di 800 grammi di hashish