Beccato con hashish e cocaina, giovane scafatese condannato a 4 anni

E' stato condannato a 4 anni e 4 mesi un giovane di Scafati di 26 anni, S,S, arrestato lo scorso 4 settembre dai carabinieri perchè in possesso di hashish, cocaina e marijuana. L'accusa era di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un controllo effettuato dai carabinieri, aveva portato alla scoperta di diversi grammi delle varie sostanze stupefacenti, pronte per essere spacciate e in parte consegnate, spontaneamente dal ragazzo, durante una perquisizione. Difeso dal legale Maria Cammarano, il ragazzo ha chiuso l'iter con il rito abbreviato, dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore.