Scafati, giovane condannato per spaccio: su dei fogli le indicazioni per la droga

E' stato condannato ad 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, con le accuse di detenzione al fine di spaccio di una variegata offerta di sostanze stupefacenti, un giovane 20enne di Scafati. coinvolto in un blitz dei carabinieri della tenenza locale

Le lettere

I fatti risalgono al 18 settembre scorso, quando il ragazzo fu sorpreso con 5,90 grammi di marijuana, alcuni pallini di crack e una cifra di denaro in contanti ritenuta provento dell’illecita attività. Il tribunale gli notificò la misura degli arresti domiciliari. In casa, fu trovato anche materiale quali buste di cellophane e barattolo, per conservare lo stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e sette fogli con sopra scritti i nominativi di una presunta clientela. In uno di questi manoscritti, si faceva riferimento allo stupefacente - anche morfina - e armi, a loro confluite in una precedente indagine condotta dalla Dda di Salerno, per reati anche in materia di armi. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari, all'epoca, per aver esploso alcuni colpi di pistola contro la porta d'ingresso della sua ragazza a Pompei. Il giovane era difeso dal legale Gennaro De Gennaro.