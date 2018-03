Scafati, un chilo di marijuana in casa: a processo 28enne

Deteneva quasi un chilo di marijuana sistemata in casa in dei barattoli di vetro lo scafatese F.F. , 28enne fermato il diciannove gennaio 2018 durante un'operazione antidroga dei carabinieri di Torre Annunziata. Il ragazzo fu individuato quale riferimento di un giro di smercio di sostanze stupefacenti, ora raggiunto dalla richiesta di processo con rito immediato. I carabinieri piombarono in casa sua dopo aver raccolto informazioni da una fonte condidenziale su di 'unattività spaccio e con l’ausilio dei cani antidroga dell’unità cinofila di Sarno, perquisirono casa del giovane. La droga era conservata come fosse un prodotto alimentare in alcuni barattoli dei sottoli, insieme a denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

F.F. custodiva circa 870 grammi di marijuana, mezzo grammo di hashish, 1 grammo di cocaina, insieme a 2 bilancini per il peso e il confezionamento delle singole dosi di stupefacente, e una cifra in contanti di 1.070 euro. Il materiale rinvenuto fece scattare l’arresto immediato, con l’attuale permanenza agli arresti domiciliari imposta dall’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Ernesto Caggiano, al termine della fase preliminare delle indagini, ha emesso per il 28enne la richiesta di processo con rito immediato, sulla base dell’evidenza della prova raccolta.