Scafati, sei giovani beccati a confezionare 3 chili di marijuana

Sei giovani beccati con chili di marijuana. Tra di loro due 17enni di Scafati. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Castellammare di Stabia, appostati in alcune zone di ritrovo di giovani tra Santa Maria la Carità, Pompei e Scafati. Il primo a essere stato controllato sabato sera un 17enne della zona di Mariconda, che aveva con se 50 grammi di marijuana e 60 euro in contanti. I controlli si sono estesi ad un'abitazione di Pompei, con un altro ragazzo di Scafati, anch'egli 17enne, in compagnia di altre quattro persone. Stavano confezionando tre chili di marijuana per suddividerli in dosi. Su di un tavolo un bilancino di precisione e bustine utili per il confezionamento. In un cassetto dell'appartamento sono stati trovati 3400 euro in contanti. I maggiorenni sono stati arrestati e i due minori denunciati per detenzione di droga di fini di spaccio. Per questi ultimi due c'è stato l'affido ai genitori mentre gli altri quattro si sono aperte le porte del carcere. L'attività investigativa potrebbe spostarsi ora sui canali di approvigionamento del gruppo o, eventualmente, sulle persone per le quali i ragazzi erano impegnati a spacciare lo stupefacente