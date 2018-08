Scafati, spaccio di droga: arrestato dopo due anni dai fatti

Spacciava droga a Scafati, finisce in cella dopo due anni. I carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate hanno dato esecuzione ad un ordine di espiazione di pena detentiva agli arresti domiciliari, emesso dalla Procura di Nocera Inferiore, per V.N. , 58enne domiciliato a Sant’Antonio Abate, già noto alle forze dell'ordine. L’uomo dovrà espiare 1 anno, 9 mesi e 8 giorni di reclusione per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio commesso a Scafati il 27 maggio di due anni fa.