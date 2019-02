Scafati, perseguitava il suo ex datore di lavoro: 40enne a processo

Dovrà difendersi in un processo il 40enne di Pompei, residente a Scafati, accusato di minacce ed estorsione dalla Procura di Nocera Inferiore che ne ha chiesto il giudizio immediato.

Le accuse

L’uomo, M.S le sue iniziali, è finito nei guai perché avrebbe minacciato di morte, perseguitato e tentato di estorce denaro al suo ex datore di lavoro. Per questo il Gip del tribunale nocerino gli ha imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, titolare di un’azienda di Scafati, e dai suoi familiari. In un’occasione, pur di ottenere la somma di 9 mila euro, oltre alla minaccia di morte, arrivò a dire all’imprenditore che, se non avesse ottenuto il denaro richiesto, avrebbe fatto una notte di sesso con sua figlia. L’uomo, spaventato, sporse denuncia ai carabinieri che aprirono subito l’indagine.