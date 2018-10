Evade sette volte in dieci giorni dai domiciliari: 36enne finisce in carcere

E’ finito dietro le sbarre il 36enne di Scafati che è evaso dagli arresti domiciliari ben sette volte in dieci giorni.

Il caso

Si tratta di un tossicodipendente con precedenti penali per reati contro il patrimonio e destinatario, lo scorso settembre, di un provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza emesso dal tribunale di Napoli. Ma il 36enne dopo appena qualche giorno era stato sorpreso dai carabinieri ad Ercolano. In quella occasione l’uomo si scagliò contro i militari aggravando la propria posizione e facendo scattare il provvedimento dei domiciliari che non è riuscito a rispettare violando la misura ben sette volte in appena dieci giorni e spingendo il Tribunale di Napoli ad accogliere la richiesta di aggravamento della pena inoltrata dall’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore.