Droga, militare finisce in carcere per errore: dopo sette anni torna in servizio

E’ stato reintegrato oggi Francesco Raiola, il militare dell’Esercito Italiano alla fine di un incubo durato sette anni. Il 37enne, originario di Scafati, ha ricevuto, questa mattina, a Foligno, l’idoneità al servizio militare militare da parte della commissione che gli permetterà di tornare in caserma già da domani. Ritornerà a prestare servizio presso l’82esimo Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta. Proprio in Puglia, nel 2011, Raiola venne arrestato a seguito di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata su un traffico di sostanze stupefacenti.

L'inchiesta

Nelle intercettazioni che sono costate a Raiola 4 giorni di isolamento, 21 giorni di carcere e 5 mesi di arresti domiciliari, il militare parlava di 2 chili di roba, che in realtà erano mozzarelle destinate ai suoi commilitoni. Dopo aver ottenuto il proscioglimento, il militare ha avviato una lunga battaglia per ottenere il reintegro nell'Esercito, chiedendo aiuto anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oltre ai danni giudiziari, con tanto di perdita del suo posto nell'Esercito, a Raiola, a causa dello stress, è stato anche diagnosticato un melanoma maligno. Ad aprirgli uno spiraglio è stata una norma inserita nel decreto per il riordino delle carriere militari che prevede il reintegro per casi simili a quello del 37enne di Scafati.