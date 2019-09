Razzia al cimitero a Scafati, rubati oggetti in rame e targhe dai loculi

Rubati oggetti in rame al cimitero di Scafati. La denuncia corre sui social da parte di molti cittadini. All'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine sono stati segnalati furti di portafiori e persino di una targa ricordo. Lo stesso sarebbe avvenuto, in diversa quantità, presso un'altra decina di loculi. Un atto criminale, che però non risulta essere raro, in considerazione dei tanti furti commessi anche nei mesi scorsi in molti cimiteri dell'Agro nocerino sarnese. La sorpresa, amara, di molte persone si è manifestata giorni fa, durante la visita ai propri defunti. La segnalazione è partita anche dal custode della struttura ubicata in via Della Gloria. L'ipotesi è che si sia trattato di una banda specializzata in questo tipo di furti, consumati facilmente per l'assenza di telecamere di videosorveglianza.