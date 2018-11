Raffica di furti a Scafati: svaligiata anche la casa di un ex consigliere comunale

Raffica di furti a Scafati, depredato di soldi in contanti anche un ex consigliere comunale, Francesco Faiella. L'uomo è stato derubato di 30mila euro, all'interno del suo appartamento, tra Scafati e Angri

I colpi

Ma non è stato l'unico episodio ora al vaglio dei carabinieri. Presso un altro domicilio, ignoti hanno portato via diverse migliaia di euro. La vittima è un commerciante che vive in via della Resistenza. Lui e la sua famiglia stavano dormendo al momento del colpo. Il terzo episodio è avvenuto invece a danno di un esercizio commerciale, il bar Guatemala lungo la Statale 18. Il gruppo di banditi, dopo essere entrato, ha scassinato le slot machine, portando via un migliaio di euro. Sui tre episodi indagano i carabinieri agli ordini del tenente Gennaro Vitolo: al setaccio filmati di videosorveglianza e riscontri su eventuali impronte lasciate dai ladri sui tre luoghi dove hanno agito.