Con l'emergenza furti le forze dell'ordine si attrezzano con servizi di pattugliamento in tutto l'Agro nocerino. Le zone maggiormente sensibili, Angri e Scafati, hanno registrato una lieve diminuzione del numero di furti commessi durante le ore serali. Mentre sarebbero, invece, aumentati di giorno. Diciassette sono le pattuglie messe a disposizione per tutto l'Agro nocerino. Le zone maggiormente colpite nelle settimane scorse erano state via Orta Longa, via Orta Concia e la frazione di Bagni. Ad essere presi di mira case e appartamenti, con i ladri che più volte erano riusciti a portar via anche ingenti somme di denaro in contanti. Giorni fa, i carabinieri hanno fermato in via Nazionale un uomo di 40 anni, napoletano, dopo un breve inseguimento. In auto aveva arnesi da scasso. Una seconda persona, in sua compagnia, è invece riuscito a scappare. L'attenzione resta alta per la prevenzione dei furti negli appartamenti, segnalati a cadenza quasi quotidiana diverse settimane fa, tra i carabinieri di Scafati e quelli di Angri.