Scafati, rubava agli anziani della casa di riposo: donna a giudizio

Una donna di 51 anni, T.A., originaria di Pompei dovrà rispondere di furto aggravato per aver rubato soldi - secondo le accuse della procura di Nocera Inferiore - ad un anziano di 82 anni ricoverato presso una casa di riposo a Scafati.

I fatti

La donna avrebbe rubato soldi da febbraio a marzo 2018. Gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia giudiziaria e avrebbero accertato che la donna, impiegata nella casa di riposo come operatrice volontaria, avrebbe approfittato delle condizioni della vittima per portare via soldi fingendo di accudire l'anziano.

La foto che pubblichiamo è di archivio