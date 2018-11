Scafati, tentano il furto a colpi di martello: l'allarme li mette in fuga

Hanno provato a derubare un negozio, distruggendo la vetrina con un martello. Il colpo però è fallito e i tre ladri, fortuna per loro, sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il raid

Coperti al volto con un cappuccio, i tre hanno agito venerdì notte, in via Aquino. Il negozio individuato era un mobilificio. Il locale era dotato di un sistema d'allarme, circostanza sconosciuta alla banda, che se n'è resa conto una volta all'interno. Presso l'attività commerciale è giunto in pochi minuti anche il titolare, che risiede al piano superiore dell'attività, riuscendo a far fuggire i tre ladri. Prima che giungessero sul posto anche i carabinieri della tenenza. Il danno per il titolare è la vetrina, sfondata a colpi di martello. Il colpo denunciato dal commerciante non rappresenta, tuttavia, un caso isolato: da settimane a Scafati si registra un serio problema di sicurezza. Solo qualche settimana fa, ben tre colpi erano stati consumati nello stesso giorno. Tra questi, quello ad un ex consigliere comunale, derubato in casa di diverse migliaia di euro.