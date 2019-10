Raid in una parrocchia a Scafati, giovane ladro porta via delle candele

Nuovo atto vandalico alla parrocchia di San Francesco di Paola. Un giovane ladro, poi identificato e denunciato a piede libero, prima ha distrutto le finestre e alcuni mobili, poi avrebbe portato via delle candele. Probabilmente, non avendo trovato nulla di valore. Sull'episodio, pur con l'autore del gesto individuato, ha espresso profondo rammarico il parroco della chiesa: "La rabbia e la rassegnazione degli uomini dell’Arma - ha detto - è la cosa che più mi rimarrà di questa notte. La triste consapevolezza di dover rimandare a piede libero un ladro che ha già scassinato mezza Scafati. Il bottino è sempre esiguo ma i danni e la paura restano in chi subisce tali attacchi”.

L'invito del sindaco a denunciare

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Cristoforo Salvati: “Piena e totale solidarietà a don Peppino De Luca e a tutta la comunità della parrocchia di San Francesco di Paola che stanotte ha subìto l’ennesimo atto vandalico. Sono davvero senza parole. Come si può profanare la casa di Dio? Come si può entrare in una chiesa per rubare le candele collocate davanti alle statue dei santi? Non è la prima volta che la stessa parrocchia subisce furti e atti vandalici. Già è accaduto nelle ultime settimane. Tutto questo non si può tollerare, così come non possiamo tollerare che gente senza scrupoli vandalizzi tombe e loculi nel nostro cimitero. Come amministrazione ci siamo già attivati per predisporre l’installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti di accesso al cimitero. Di concerto con i parroci del territorio e con i vertici delle forze dell’ordine cittadine pianificheremo, inoltre, una serie di azioni per far si che ciò che è accaduto l’altra notte non si verifichi più. Domani stesso informerò anche il prefetto di Salerno, chiedendo di intervenire in qualche modo per supportare questa Amministrazione nella quotidiana azione di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa”. L'episodio, risalente ad un giorno fa, non sarebbe tuttavia nuovo.