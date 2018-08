Gli ruba lo scooter nel giorno del suo compleanno, arrestato scafatese

Gli aveva rovinato, seppur per poco, il compleanno. Rubandogli lo scooter mentre stava festeggiando. E' stato arrestato dai carabinieri di Pompei lo scafatese S.C. , 34enne volto noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato tradotto in carcere dopo l'emissione di un'ordinanza del gip del tribunale di Torre Annunziata. Grazie alle immagini di videosorveglianza, l'uomo è stato identificato quale autore del furto di una vespa, consumato davanti a un ristorante, quello dove la vittima stava festeggiando il 40esimo compleanno. Lo scooter, rinvenuto su un’area nelle disponibilità del 34enne, è stato restituito al proprietario.