Scafati, due gattini chiusi in un fabbricato: salvati dalle guardie del Wwf

Tutelare gli interessi degli animali, vigilare il territorio per assicurarne la difesa e la loro protezione. Le Guardia Giurate Fauna e Ambiente del WWF di Salerno, a seguito di una segnalazione fatta da un'associazione ambientalista del posto, hanno potuto verificare che, da alcuni giorni, due gatti erano rinchiusi all'interno di una proprietà privata a Scafati, in assenza del proprietario. I volontari, supportati dai sanitari dell'ASl di Nocera Inferiore, degli agenti della polizia locale e dai Vigili del Fuoco, dopo aver cercato di rintracciare la proprietaria, sono riusciti ad intravedere i due piccoli gattini da una finestra, dalla quale uscivano odori nauseabondi per la mancata pulizia giornaliera. Alla presenza degli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei due piccoli gattini, che erano stati costretti a vivere all'interno di un appartamento tra numerosi rifiuti. Per la responsabile e' scattata la denuncia alla competente autorita' giudiziaria in base alla legge 189/2004 in materia di maltrattamenti di animali.

