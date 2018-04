Scafati, furto in una gioielleria: bottino da 5mila euro

Ladri in azione in una nota gioielleria di via Martiri d’Ungheria: i banditi hanno danneggiato il vetro e portato via quasi 5mila euro di preziosi in contanti. Il raid è stato eseguito da una banda di professionisti che hanno impiegato solo pochi minuti per fare razzia della refurtiva. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce. Il colpo è stato commesso la scorsa notte, dopo l'allarme lanciato ai carabinieri dal proprietario questa mattina.