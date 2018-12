Scafati, tentano di dare fuoco alla porta di casa: paura per un anziano

Gli incendiano la porta di casa dopo aver cosparso di benzina lo zerbino. E' accaduto qualche notte fa, in un condominio di via Passanti a Scafati. La vittima è un pensionato di 65 anni, senza precedenti penali, costretto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che l’incendio potesse interessare anche parte del suo domicilio. L’uomo si trovava in casa con moglie e figli, a letto. L'allarme è stato lanciato dal forte odore di fumo che la famiglia ha sentito, nel cuore della notte. Non si esclude che possa essersi trattato di una bravata