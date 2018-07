Scafati, per la morte del 19enne Michele ci sono 2 indagati

Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Nocera Inferiore per la morte del 19enne Michele Rangelov, il ragazzo deceduto lo scorso venerdì notte all'incrocio tra via De Gasperi e via Tricino a Scafati.

L'errore della freccia

A travolgerlo fu una Ford Fiesta. Il ragazzo viaggiava su di uno scooter. In prima battuta, ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, fu riferito che al volante dell'auto ci fosse una donna, con un uomo seduto accanto. A smentire la circostanza ci sarebbe stato però un video, estrapolato dalle telecamere di sorveglianza della zona, che riprenderebbe l'uomo alla guida e non la donna. Quest'ultima, indagata ora per falsa testimonianza, mentre l'uomo per omicidio stradale. L'indagine, tuttavia, non è ancora conclusa. Dalla dinamica dei fatti, il ragazzo sarebbe stato ingannato dall'uso di indicatore di direzione a destra attivato dall'auto, che poi avrebbe invece svoltato a sinistra.