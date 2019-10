Due chili di piantine di marijuana in una casa a Scafati, divieto di dimora per un 60enne

In una proprietà a Scafati aveva la disponibilità di almeno due chili di sostanza stupefacente, piantine di marijuana, alcune in fase di essicazione. Una circostanza che gli è valsa l'arresto, eseguito dai carabinieri di Boscoreale, nel comune di Scafati. L'indagato, C.C. , 60enne con precedenti specifici, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei carabinieri è stata possibile grazie ad una serie di elementi raccolti da fonte confidenziale, che hanno poi condotto fino al comune vicino di Scafati, con la proprietà individuata, con all'interno la notevole quantità di stupefacente. Ieri mattina, l'uomo è comparso dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio per direttissima. La procura aveva chiesto il carcere, ma il tribunale nel convalidare l'arresto, lo ha rimesso in libertà, prescrivendogli il divieto di dimora nella provincia di Salerno. In aula, è stato difeso e assistito dagli avvocati Erminia Parisi, del foro di Nocera Inferiore, e dal legale Giovanni Tortora.