False nozze a Scafati tra italiani e stranieri, scatta per tutti la prescrizione

Finisce in prescrizione il processo basato sull'ipotesi di una maxi truffa, a Scafati, tra italiani e stranieri, con matrimoni combinati per evitare la legge sull'immigrazione clandestina. La sentenza è stata emessa giorni fa, dal tribunale di Nocera Inferiore. I fatti di reato risalivano al 2004, con le prime indagini partite nel 2009, poi concluse con il rinvio a giudizio di venti persone. A gestire il presunto giro, con accuse che andavano dall'associazione a delinquere, truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, una madre e una figlia. Le tante nozze celebrate in città avevano insospettito le forze dell'ordine, che cominciarono ad indagare dopo una segnalazione della Questura. Almeno 50 i matrimoni ritenuti di convenienza, con il pagamento di soldi in contante che serviva a chiudere le pratiche, definite all'estero e poi in Italia.