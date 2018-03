Scafati, non rispettò misure di sorveglianza: prescrizione "salva" il boss Matrone

Anche se era evaso più volte, venendo meno agli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, il boss Francesco Matrone - "Franchino A' belva" - non rischierà una condanna. E' intervenuta la prescrizione. Il capo del clan omonimo rispondeva di diverse violazioni risalenti al luglio 2017, fino a quando non ebbe inizio la sua latitanza. Più volte, non si era presentato ai carabinieri per firmare quanto ordinatogli dal giudice in precedenza. Oltre a non essersi fatto trovare nel proprio domicilio, durante i controlli. Circostanze che avevano a quel punto generato un processo dinanzi al tribunale monocratico di Nocera Inferiore, che ha emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Matrone era poi diventato latitante per un lungo periodo, prima della sua cattura.