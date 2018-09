Scafati, minaccia di morte i passanti: bloccato dai carabinieri

Era stato bloccato dai carabinieri e sottoposto a Tso solo pochi giorni fa, dopo essere entrato in un bar, armato di coltelli, dove aveva minacciato di far saltare l'intero locale in aria. Ieri un nuovo episodio, con un secondo intervento dei carabinieri

Il caso

La persona in questione ha 40 anni ed è affetto da problemi di tipo psichico. Con l'intervento dei carabinieri della tenenza, è stato poi trasferito in una casa di cura per malattie psichiatriche, fuori provincia. Il 40enne, di corporatura grossa, è stato sorpreso mentre tentava di aggredire alcune persone anziane, in pieno centro cittadino. Con non poca difficoltà i militari lo hanno fermato, mentre minacciava di uccidere chiunque incontrasse per strada. Sul posto è giunta anche un'ambulanza, per sottoporlo nuovamente a trattamento sanitario obbligatorio, prima del trasferimento in un'idonea struttura sanitaria.