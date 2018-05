Scafati, scippata della borsa la madre del consigliere regionale

Scippata la madre del consigliere regionale Monica Paolino. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, con la donna che ha sporto denuncia alla tenenza dei carabinieri. La vittima è stata seguita da due uomini, che dopo poco le hanno strappato la borsa, trascinando la sventurata per terra. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della tenenza di Scafati, con l'ausilio delle telecamere di videsorveglianza. "I delinquenti sfidano lo Stato nel cuore della città - ha detto il consigliere regionale Paolino, moglie dell'ex sindaco Pasquale Aliberti - questo episodio dimostra che il tema della sicurezza è diventato centrale a Scafati. So che per lei - rivolgendosi alla madre - è stata veramente una brutta domenica e personalmente sento di avere delle responsabilità per quanto le è accaduto e per quanto poteva accadere ad un'altra persona fragile come te. Provo un senso di impotenza per il ruolo istituzionale che ricopro. Nonostante ciò impegnerò le mie forze in questa direzione, anche se devo prendere atto di una triste realtà".