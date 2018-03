Scafati, nuova bomba carta nella notte: danneggiato negozio di intimo

Un'altra bomba carta esplode a Scafati. Questa volta lungo il corso di via Nazionale, intorno alle 22.55, a pochi metri da un precedente ordigno esploso solo sette giorni fa dinanzi ad un locale utilizzato dall'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Mario Santocchio. A essere danneggiato stavolta è stato un negozio di intimo e abbigliamento. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, insieme ai colleghi della tenenza scafatese. Alcuni danni sono stati provocati anche alle auto parcheggiate in strada. Non si esclude alcuna pista, nè quella di un messaggio d'avvertimento nè quella che conduce ad attività criminali, già oggetto di indagini condotte dall'Antimafia di Salerno. Nemmeno la bravata di qualche balordo. Il dato certo invece è la preoccupazione dei cittadini e lo sdegno, che in queste ore, dilaga sui social. Molte le richieste di una maggiore sicurezza in città, da tempo oramai preda di atti di vandalismo e criminalità ai quali pare non esserci rimedio

