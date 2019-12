Si trancia la mano in un'azienda per lamiere a Scafati, operaio stabile dopo intervento

Incidente sul lavoro quello avvenuto in un'azienda che produce lamiere forate a Scafati. Un operaio, mercoledì scorso, si è ferito gravemente alla mano utilizzando una spianatrice. I carabinieri di Scafati hanno denunciato a piede libero il titolare della ditta, dando il via alle indagini, specie sul macchinario, sequestrato per volere della procura di Nocera Inferiore. Al vaglio la funzionalità della macchina, oltre che della sua sicurezza. L'operaio rimasto ferito, con l'arto tranciato, è di Angri, 54enne, F.C. , ora in prognosi riservata all'ospedale Vecchio Pellegrino di Napoli, dove è stato già sottoposto ad un intervento chirurgico

L'indagine

L'uomo era stato trasferito prima all'Umberto I di Nocera Inferiore, ma la ferita rimediata ha spinto un nuovo trasferimento nella struttura specializzata di Napoli, dove è presente un reparto specifico per la chirurgia della mano. Le condizioni dell'uomo sono stabili. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio. Quella macchina serve per rendere piana una lamiera deformata. Al vaglio delle indagini c'è ora la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere avvenuto anche per una distrazione dello stesso dipendente. I carabinieri hanno esteso i controlli all'interno di tutta la dita, con l'ausilio degli ispettori del servizio Spisal dell'Asl di Salerno per gli adempimenti del caso. La spianatrice - stando ad informazioni ufficiali - non sarebbe stata a norma, ma al momento vige il massimo riserbo sulle indagini, con una prima informativa già inviata alla procura di Nocera per le procedure del caso. Al momento, si procede per lesioni gravissime e violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro