Nuovo caso positivo al Covid-19 a Scafati: è un medico asintomatico

Tra i tre casi positivi nel salernitano, c'è anche quello di un medico a Scafati. Lo ha annunciato il sindaco Cristoforo Salvati, attraverso il suo profilo Facebook: "Oggi purtroppo, dopo oltre una settimana, registriamo un nuovo caso di positività. E’ un operatore sanitario, lavora in ospedale. E' asintomatico.

Non dobbiamo scoraggiarci. Sappiamo tutti che il virus è ancora tra noi, che l’emergenza è ancora in corso. Dobbiamo, perciò, continuare ad affrontarla con la giusta determinazione, con maturità e con senso di responsabilità.”

