Scafati, banda del buco in azione alla succursale delle poste: il colpo fallisce

Banda del buco in azione all’ufficio postale della frazione scafatese di San Pietro. Il colpo però è fallito. E' accaduto nella notte tra giovedì e ieri, ai danni della succursale. Il gruppo di ladri ha provato a sfondare l'ingresso principale dei locali, frantumando i vetri esterni con spranghe di ferro. Il sistema di sicurezza, tuttavia, ha impedito ai malviventi di entrare e dunque, di fuggire.

Le indagini

Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza di Scafati, allertati il giorno dopo dai dipendenti delle Poste. L'ufficio è rimasto chiuso per tutto il giorno. Un tipo di colpo che non è certo il primo. A novembre scorso, un colpo invece riuscito in via Martiri d'Ungheria. Un gruppo di rapinatori, durante la notte, aveva scavato un buco attraverso il quale era poi riuscito ad entrare nei bagni della struttura. Attesa l'apertura degli uffici, erano entrati in azione minacciando i dipendenti con delle pistole, portando poi via un bottino di quasi 100mila euro.