"E voi chi siete?", ragazza sorprende i ladri in casa a Scafati: si indaga

Era da sola in casa, ma, nonostante la presenza dei ladri, non si è lasciata intimidire. E’ quanto accaduto, sabato sera, ad una ragazza di appena 18 anni che, insospettita da alcuni rumori provenienti dalla camera da letto, ha sorpreso due malviventi mentre cercavano di smontare la cassaforte a parete dei suoi genitori.

Il furto

I due, resisi conto della presenza della giovane, l’hanno invitata a chiudersi nella sua stanza minacciandola: “Mettiti a letto e non chiamare a nessuno”. E lei ha obbedito. Poi, quando i banditi sono andati via, ha raccontato tutto ai genitori e ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità dei ladri.