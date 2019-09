Scafati: raid di vandali al centro giovani, al via una raccolta fondi per riprendere le attività

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un’aula studio, una caffetteria e tanti progetti per coinvolgere i giovani: questo è il CortoCircuto, storico circolo che sorge nel cuore di Scafati, un piccolo centro in provincia di Salerno, diventato negli anni un luogo di aggregazione e un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. La notte del 27 agosto scorso, il CortoCircuto è stato vittima di un raid di vandali, che hanno distrutto la porta di vetro del locale e hanno portato via del denaro, un computer e una consolle Xbox360, proprio nei giorni in cui i gestori dell’associazione erano impegnati a organizzare un mercatino di libri usati per gli studenti del quartiere. Lorenzo e gli altri ragazzi del circolo non si sono però persi d’animo e hanno scelto di proseguire le attività chiedendo a chiunque creda nel loro lavoro e nel loro impegno un piccolo gesto di solidarietà. È nata così la campagna di raccolta fondi “Il CortoCircuito è sempre aperto!”, alla quale si può contribuire con una donazione libera sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso. I primi fondi raccolti saranno destinati a garantire la regolare fruibilità dello spazio, sostituendo il vetro infranto e facendo fronte agli altri danni provocati dai rapinatori. Se, grazie al crowdfunding, verrà raccolta una cifra maggiore, i gestori del circolo potranno acquistare nuove sedie e attrezzature per l’aula studio. Infine, qualora si raggiungesse l’obiettivo massimo dei 2.000 euro, il CortoCircuito potrebbe anche ampliarsi, trasferendosi in un locale più grande dove organizzare ancora più progetti e attività per i giovani. “Noi non ci arrendiamo e continuiamo sulla nostra strada. Rimarremo qui a dare vita a un quartiere abbandonato a se stesso. Continueremo a fare il mercatino del Libro usato per dare un servizio ai ragazzi delle scuole di Scafati. Continueremo a lottare per mantenere i giovani a Scafati. Hanno sfondato la porta ma non si sono accorti che è sempre stata aperta, pronta ad accogliere e a creare socialità e dialogo” - dichiarano i gestori del CortoCircuito. Per maggiori informazioni sulla campagna di crowdfunding e sulle ricompense previste: https://www.produzionidalbasso.com/project/il-cortocircuito-e-sempre-aperto/