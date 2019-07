Rapinò una farmacia di Scafati con un paio di forbici, condannato in abbreviato

Era entrato in farmacia impugnando delle forbici, per poi farsi consegnare l'incasso. Circa 750 euro. E' stato condannato a 3 anni di reclusione un 37enne di Scafati, con l'accusa di rapina. Lo scorso marzo, con il volto parzialmente coperto, era entrato all’interno di una farmacia di Scafati, armato di forbici, minacciando il personale affinchè consegnasse i soldi in contanti presenti nella cassa. L'uomo era poi stato arrestato dopo qualche ora, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, che già conosceva l'autore del raid criminale. In casa, i militari gli trovarono l'arma utilizzata, un paio di forbici, e la refurtiva, restituita all'avente diritto.