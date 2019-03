Terrore a Scafati, rapina in farmacia: arrestato 37enne in fuga

Momenti di tensione, giovedì sera, nel centro di Scafati, dove un uomo, armato di forbici, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare centinaia di euro per poi darsi alla fuga a bordo di un autoveicolo.

Le indagini

Sul posto è tempestivamente intervenuta una gazzella dei carabinieri, che ha immediatamente avviato le indagini per riuscire ad identificarlo, mentre, contemporaneamente, numerosi equipaggi ( sia autoveicoli con livrea di istituto che auto “civetta”) hanno presidiato i punti strategici della rete viaria cittadina. Il presunto rapinatore, uno scafatese 37enne, già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi, è stato rintracciato e bloccato in poco tempo. I militari dell’Arma sono riusciti a recuperare sia l’arma utilizzata per la rapina, che è stata sottoposta a sequestro, sia l’intera refurtiva, che è stata restituita alla farmacia.