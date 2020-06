Scafati, forza posto di blocco poi inventa una rapina: 19enne denunciato

Forza un posto di blocco, ma per sfuggire ad una denuncia dice che lo hanno rapinato dello scooter. E' stato denunciato per simulazione di reato un giovane di Scafati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

L'episodio risale a qualche giorno fa, quando in via Passanti la Guardia di Finanza intima l'alt ad un ragazzo su di uno scooter. Questo però non si ferma e fugge. Attraverso la targa però, le fiamme gialle riescono ad identificare chi era al veicolo, un 19enne. Ma dopo la fuga, il ragazzo era andato dai carabinieri a denunciare che la sera prima era stato rapinato dello scooter, in via Mortellari. Da un rapido controllo, però, non era emerso alcun elemento che facesse pensare ad una rapina. Questo, anche dall'analisi dei video di sorveglianza in zona. A quel punto il giovane è stato denunciato per simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter, quella sera, lo guidava sprovvisto di patente