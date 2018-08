Scafati, colpo in una sala scommesse: rapina da 8000 euro

Rapina di quasi 8000 euro in una sala scommesse di Scafati. E' accaduto nei giorni scorsi, in via Martiri d'Ungheria.

Il colpo

Ad agire sarebbero state almeno due persone, che avevano approfittato della presenza di uno dei proprietari nella parte esterna della sala scommesse per minacciarlo con un'arma e intimargli di aprire la cassa per portare via il bottino. Lo stesso è stato fatto per quelle contenute nelle macchinette da gioco. Poi la fuga, in sella ad uno scooter. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza locale, che hanno acquisito i filmati di videosorveglianza.