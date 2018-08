Scafati, razziata sala slot: caccia a coppia di rapinatori

L'ennesima rapina quella consumata a Scafati, in via Passanti, in una sala slot. I banditi sono giunti a bordo di un'auto e hanno sequestrato temporaneamente il dipendente che si trovava all'esterno dello stabile. All'interno del locale hanno danneggiato macchinette e slot, prelevando denaro contante. Il bottino finale si aggirava, alla fine del colpo, intorno ai 15mila euro. La dinamica della rapina è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, ma i banditi, secondo la prima ricostruzione, non sarebbero riconoscibili. Il titolare della struttura di via Passanti ha allertato le forze dell'ordine e i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, insieme a quelli della tenenza di Scafati, che hanno effettuato i rilievi del caso, interrogando potenziali testimoni e acquisendo i filmati dell'attività commerciale. La scorsa settimana era stata saccheggiata la sala slot di via Martiri d'Ungheria: anche allora il bottino fu sui 10mila euro circa.