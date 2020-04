Rapinò farmacia a Scafati lo scorso aprile, lascia il carcere il giovane rapper

È stato scarcerato in attesa della perizia psichiatrica fissata al prossimo 27 aprile il rapper G.C. , ora ai domiciliari, già raggiunto da un decreto di giudizio immediato per l’accusa di rapina ad una farmacia a Scafati. L’imputato, difeso di fiducia dall’avvocato Roberto Acanfora, sarà esaminato dal dottor Alfredo Bisogno, riguardo le sue condizioni di salute, se sia affetto da infermità in grado di escludere o limitare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti

L'indagine

Il giovane, accusato di rapina aggravata, fu arrestato dopo un colpo ai danni di una farmacia cittadina. Con una calza di nylon in testa, all’inizio dello scorso gennaio, fece irruzione nella farmacia di via Martiri d’Ungheria, con una pistola giocattolo, che fu puntata contro la titolare. Il ragazzo fuggì con 1400 euro di bottino, per poi essere arrestato in una sala giochi. I militari rinvennero gli indumenti che aveva addosso al momento dell’irruzione nell’esercizio commerciale. Il rapper, affetto da invalidità riconosciuta al 74% per un disturbo della personalità di tipo borderline, sarà sottoposto alla perizia: per il giovane scafatese il gip ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento sulle condizioni di salute mentale